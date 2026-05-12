Календарь на 12 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В 324 году, с приходом к власти Константина Великого, гонения прекратились. Захоронение кизических мучеников было найдено, а когда их тела извлекли из могилы, то увидели, что они нетленны. Святые мощи поместили в храм, построенный в честь девяти мучеников Кизических. Монастырь, названный в их честь, появился и в России — в Казани. Здесь хранится частица мощей святых.