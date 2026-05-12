Календарь на 12 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

12 мая медсестры по всему миру принимают поздравления со своим профессиональным праздником. В России отмечают День экологического образования, а ООН напоминает о важности охраны здоровья растений. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и мире 12 мая.
* ~День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции~
Сегодня в России отмечается День воинской славы, посвященный завершению Крымской наступательной операции 1944 года. В период Великой Отечественной войны Крым был оккупирован гитлеровскими войсками, которые устроили на полуострове множество тюрем и концлагерей. Сама операция продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. На пути советских войск стояла 200-тысячная фашистская группировка. Благодаря самоотверженности солдат и командиров Красной армии враг был изгнан с полуострова.
* ~Международный день медицинской сестры~
12 мая 1820 года родилась сестра милосердия и общественный деятель Великобритании Флоренс Найтингейл, заложившая основы профессии медсестры. Во время Крымской войны она организовала уход за ранеными солдатами, внедрив принципы гигиены и санитарии, что позволило значительно сократить смертность среди пациентов. В 1974 году Международный совет медицинских сестер предложил учредить профессиональный праздник именно в день рождения Флоренс Найтингейл.
В современном мире роль медсестры значительно изменилась: сегодня это не просто ассистент врача, а самостоятельный специалист с глубокими знаниями и широким спектром практических навыков. Но по-прежнему в этой профессии востребованы такие личные качества, как эмпатия, доброта, терпение и ответственность.
* ~День экологического образования~
Эта дата отмечается в России, а также в ряде стран бывшего СССР с 1991 года. В этот день проходят экологические форумы, семинары, познавательные акции, обучающие тренинги, выставки и конференции. Главная цель праздника — привлечь внимание общества к охране окружающей среды и бережному отношению к природе.
* ~День Луганской Народной Республики~
В Луганской Народной Республике с 2023 года отмечается День ЛНР. Эта дата связана с провозглашением независимости республики, которое состоялось 12 мая 2014 года по итогам референдума. Это был первый шаг на пути присоединения республики к России. День ЛНР — официальный выходной для всех жителей региона.
* ~День осведомленности о синдроме хронической усталости~
Впервые об этой проблеме заговорили в 1984 году. За термином «синдром хронической усталости» скрывается целый комплекс проявлений заболевания. Среди основных симптомов — чувство усталости даже после незначительных нагрузок, которое не проходит на протяжении всего дня. Причиной возникновения синдрома считают резко возросший темп жизни. Сегодня от хронической усталости страдают в основном жители мегаполисов и крупных городов.
Дата отмечается с 2010 года. Ее цель — предоставить людям подробную информацию об этом состоянии, его профилактике и лечении. Символ празднования — голубая лента.
* ~Международный день охраны здоровья растений~
Растения — основа жизни на Земле: они снабжают человечество пищей, кислородом и другими ресурсами. Именно поэтому Организация Объединенных Наций учредила Международный день охраны здоровья растений. Организаторы акции подчеркивают: необходимо защищать зеленые насаждения не только от вредителей и болезней, но и от вредных выбросов. Праздник призван подчеркнуть роль здоровых растений в обеспечении продовольственной безопасности, устойчивости экономики и сохранении окружающей среды.
Что отмечают в разных странах 12 мая.
День апостола Андрея Первозванного — Грузия. Этого святого особо почитают в стране. Именно он в I веке принес христианство на грузинскую землю. С его именем также связано возникновение первого храма в Грузии. Дата считается днем прибытия Андрея Первозванного в Грузию. Праздник объявлен официальным выходным днем.
День самосознания — Финляндия. В этот день финны отдают дань памяти Йохану Вильгельму Снелльману — известному государственному деятелю XIX века. Именно он усовершенствовал школьную систему, всю жизнь боролся с неграмотностью своего народа и активно продвигал идею женского образования.
Каннский кинофестиваль — Франция. Один из самых престижных и старейших в мире, проходит ежегодно в мае. Впервые его хотели провести в 1939 году как альтернативу Венецианскому фестивалю, который попал под влияние нацистов, но открытию помешала Вторая мировая война. Первый фестиваль состоялся в 1946 году. С 1955 года главный приз кинофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь».
Религиозные праздники 12 мая.
* День памяти девяти мучеников Кизических.
Сегодня православные христиане вспоминают девять святых мучеников, живших в конце III века в древнегреческом городе Кизик. В то время последователей христианства жестоко преследовали за их убеждения. Кизических христиан схватили, долго пытали, но, не добившись отречения от веры, казнили.
В 324 году, с приходом к власти Константина Великого, гонения прекратились. Захоронение кизических мучеников было найдено, а когда их тела извлекли из могилы, то увидели, что они нетленны. Святые мощи поместили в храм, построенный в честь девяти мучеников Кизических. Монастырь, названный в их честь, появился и в России — в Казани. Здесь хранится частица мощей святых.
Народные праздники 12 мая.
Девять целителей.
В день памяти Девяти мучеников Кизических на Руси было принято выходить на улицу в полдень, становиться на середину дороги и подставлять лицо ветру. Крестьяне верили, что теплый весенний ветер «унесет» болезни и подарит здоровье на целый год. Этот обряд часто сопровождался особым заговором от девяти недугов: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали…».
В этот день молились об исцелении и избавлении от неудач, а работу в поле начинали, заручившись советами стариков. 12 мая на Руси приступали к сбору лекарственных растений, их было принято срезать ранним утром по росе. Считалось, что целебные настои и отвары, приготовленные сегодня, способны вылечить «77 болезней».
Именины 12 мая.
* Арсений;
Приметы: что можно и что нельзя делать 12 мая.
* Приметы о погоде.
Если налетел сильный ветер — жди такого же сильного дождя.
Яркий и ясный восход в этот день предвещает теплое, ласковое лето.
Если на улице много майских жуков — быть засухе.
Иволга кричит по-кошачьему — скоро начнется дождь.
Что можно делать 12 мая.
* Умываться березовым соком, чтобы сохранить молодость и красоту.
* Выходить на улицу, проводить время с семьей и близкими.
* Обращаться к врачам — день Девяти целителей считается подходящим для лечения и профилактики болезней.
* Молиться Девяти мученикам Кизическим: просить святых о защите, исцелении и помощи. Верующие также ставят свечи в церкви.
* Начинать полевые и огородные работы: в старину в этот день было принято выходить в поле с молитвой и приступать к посеву.
Что нельзя делать 12 мая.
* Оставаться дома в одиночестве и сидеть взаперти: народное поверье гласит, что так можно навлечь на себя болезнь.
* Завидовать, обсуждать чужие успехи и сплетничать: злые мысли могут обернуться чередой неудач.
* Рассказывать о своих планах: чтобы желаемое сбылось, о задуманном нужно молчать.
* Окунаться в водоемы с головой, рыбачить: есть риск разозлить водяного. Купаться можно, но не нырять.
* Заниматься шитьем и уборкой, например, вытирать пыль: можно «зашить» свою удачу или накликать ссоры.
* Лениться, перекладывать работу на других: это может привести к большому кризису в жизни.
* Носить мятую, грязную или черную одежду: есть риск привлечь негативную энергию и неудачи.
* Пугать птиц, ломать гнезда: это влечет проблемы в делах.
Лунный календарь 12 мая.
Фаза Луны: убывающая, 25-й лунный день.
Астрологи предрекают день пассивности, который желательно провести в покое и одиночестве. Если верить звездным прогнозам, не стоит начинать ничего нового, но важно завершить начатые дела, делая все неторопливо. Сегодня можно ощутить лень и апатию, коллективный труд не удается, однако день может быть неплохим для финансов и судебных дел.
Общие рекомендации — избегать активности, спешки, проявлять неторопливость и самоуглубление; суть дня, по мнению эзотериков, в размышлениях о своем характере и в обучении любви к себе, без чего невозможна гармония.
12 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.
Какие исторические события произошли 12 мая.
* 996 год — в Киеве освятили первый каменный храм на Руси — Десятинную церковь.
Кто родился 12 мая.
* В 1755 году родился Николай Мордвинов — русский флотоводец, один из организаторов Черноморского флота.
* В 1933 году родился Андрей Вознесенский — советский и российский поэт, публицист, художник, архитектор.
Кто отмечает дни рождения 12 мая.
* 68 лет исполняется Алексею Иващенко — советскому и российскому певцу, барду, автору песен, гитаристу, участнику творческого дуэта «Иваси».
* 39 лет исполняется Виктории Дайнеко — российской певице и актрисе.