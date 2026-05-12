Что можно и нельзя делать в День мучеников Кизических 12 мая 2026

Таким образом, мученики Кизические — это не просто имена в календаре. Это девять реальных людей, живших на рубеже III и IV веков. Они пришли из разных городов, были разного возраста и социального положения, но их роднит беззаветная любовь ко Христу. Их история учит, что настоящая сила не в физической мощи или богатстве, а в твердости духа. За свои страдания они были прославлены и на небе, и на земле. Уже почти две тысячи лет к ним стекаются потоки верующих, ищущих исцеления и утешения. И то, что в разных концах стран — в Казани и в Москве — стоят храмы в память о них, говорит о том, что подвиг девяти мучеников не забыт. Он продолжает жить в каждом человеке, который, несмотря на трудности и страх, выбирает веру и правду. Девять мучеников Кизических — это пример того, как смерть может быть побеждена вечной памятью и любовью тех, кто приходит поклониться их святым останкам, ожидая от них помощи и заступничества перед Богом.