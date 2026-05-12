Что можно и нельзя делать в День мучеников Кизических 12 мая 2026

12 мая 2026 года православная церковь вспоминает подвиг девяти мучеников Кизических — Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артёмы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. В народном календаре этот день называют «Девять целителей», поскольку святым молятся об исцелении от телесных и душевных недугов.
Что МОЖНО делать 12 мая 2026 года.
1. Молиться девяти мученикам об исцелении.
Это главный день для обращения к святым с просьбами о здоровье — своём и близких. Особенно молятся:
при тяжёлых, длительных болезнях, когда медицина бессильна;при душевных расстройствах и «беснованиях»;о защите семьи от эпидемий;о единстве и взаимопомощи (ведь девять мучеников были разного происхождения, но держались вместе).
2. Сходить в храм или помолиться дома.
Можно прочесть акафист или канон Кизическим мученикам. Допустимы любые искренние молитвы о здоровье.
3. Обратиться к врачу и начать лечение.
День Девяти целителей издавна считался удачным для визита к доктору, начала курса лечения или медицинских процедур. Откладывать давно назревшее лечение в этот день — грех.
4. Собирать целебные травы.
На рассвете отправлялись в леса и поля. Считалось, что травы, собранные 12 мая, лечат «от 77 недугов». Их сушили, делали отвары и настои.
5. Умываться утренней росой или ключевой водой.
Выходили до рассвета, умывались росой с травы — «от болезней, от усталости, на здоровье». Вода символизировала очищение тела и души, помогала смыть негатив и защитить от сглаза.
6. Встать лицом к тёплому ветру в полдень.
Предки верили: ветер в этот день «забирает болезни и даёт здоровье на целый год».
7. Помогать больным и нуждающимся.
Навестить больного родственника, помочь одинокому соседу, подать милостыню — в день покровителей больных это особенно угодно.
8. Проводить обряды с числом «девять».
Например: умыться девять раз, съесть девять ложек каши, зажечь девять свечей в молитве, дать милостыню девяти нищим. Считалось, что «девятичислие» привлекает здоровье и благополучие. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
9. Загадывать желание под дождём (если он идёт).
Выходили во двор, становились под капли и вслух делились с небом своей мечтой — верили, что она сбудется.
10. Одиноким — знакомиться и искать любовь.
Девять целителей считался удачным днём для встречи «светлой любви длиной в жизнь».
Что НЕЛЬЗЯ делать 12 мая 2026 года.
Ссориться, сквернословить и таить обиды. Конфликты в этот день затягиваются надолго и вредят здоровью — душевному и телесному. Старую обиду лучше простить, иначе она вернётся к вам же. Лениться и предаваться праздности. Девять мучеников трудились ради людей до самой смерти. Безделье в их день — неуважение к их памяти. Есть и пить без меры (особенно спиртное). Переедание и излишества противоречат самому духу дня — исцеления и чистоты. Завидовать. Зависть, по поверьям, оборачивается болезнями и бедами. Рассказывать о своих планах на будущее. Могут сглазить — и задуманное не сбудется. Шить, вышивать, рукодельничать с иглой. Считалось, что можно «зашить свою удачу» навсегда. Вытирать пыль в доме и заниматься уборкой. Плохая примета: можно потерять близкого человека или навлечь ссоры в семье. Просеивать муку. Якобы можно лишиться здоровья и сократить себе годы жизни. Купаться в открытых водоёмах и нырять с головой. Велик риск разгневать водяного и стать утопленником. Также избегали полного погружения в воду — к несчастному случаю. Оставлять на столе грязную посуду на ночь. Беспорядок привлекает нечистую силу и неприятности. Поднимать деньги и украшения на улице. Такие находки якобы несут чужой негатив или проклятие. Выходить на улицу в мятой, грязной или чёрной одежде. К несчастью и долгому одиночеству.
Особые традиции дня.
Обряд «целебного умывания» из девяти трав (мята, чабрец, ромашка, зверобой, шалфей, душица, мелисса, липовый цвет, крапива). Умывались с заговором на здоровье. Бездетные пары собирали травы в простыню и спали на ней семь ночей — чтобы высшие силы даровали дитя. Чтобы извести завистников, собирали семь трав, заваривали напиток и поили им всю семью. Укус пчелы считался добрым знаком — «от девяти недугов спасает», а вот оса, наоборот, «девять недугов несёт».
Сны на 12 мая.
Ночь с 11 на 12 мая — особая, сны вещие:
Чистая вода — весь год не будешь болеть. Рыба — к прибавлению в семье. Бабочка — к беззаботной жизни. Ссора во сне — к миру и покою в доме.
О хороших снах никому не рассказывали, чтобы сбылись.
Приметы погоды на 12 мая.
Ясное солнце на рассвете — К похолоданию.
Дождь с грозой — К долгой пасмурной погоде.
Тёплая ночь — К отличному урожаю.
Много оводов — К обильному урожаю огурцов.
Полчища майских жуков — К засушливому лету.
Муравьи перебираются на возвышенность — К сильному дождю.
Звёздное небо ночью — К урожайному году.
Южный ветер — К урожайному году.
Северный ветер — К десяти дням дождей.
Именинники 12 мая.
Арсений, Артём, Василий, Иван, Федот.
День девяти мучеников Кизических — это день веры, единства и заботы о здоровье. Не ссорьтесь, не ленитесь, помогите больным, соберите травы, умойтесь росой — и девять целителей непременно отзовутся на вашу молитву.
Кто такие мученики Кизические: история девяти верных.
В череде святых, которых православная церковь чтит на протяжении веков, особое место занимает сонм девяти мучеников из города Кизик. Их подвиг не связан с битвами или богословскими спорами, но он является чистым исповедничеством. Эти люди не были знакомы друг с другом при жизни, их разделяло происхождение, возраст и род занятий. Однако их объединила вера, ставшая для них главным делом жизни и причиной смерти.
Город у Дарданелл: Кизик языческий.
Чтобы понять, кто такие эти святые, необходимо сначала представить себе место их подвига — античный город Кизик. Он располагался на берегу Дарданелльского пролива, на территории современной Турции, в исторической области Мизия. В эпоху Римской империи это был крупный, богатый и процветающий полис, известный своей торговлей и архитектурой. Христианство проникло сюда рано, еще во времена апостольских проповедей. Исторические предания связывают распространение веры в этих краях с именем апостола Павла, хотя прямых указаний на его посещение Кизика в Деяниях нет. Однако уже к концу III века нашей эры ситуация для христиан в этом регионе кардинально изменилась. Большинство жителей Кизика оставались убежденными язычниками. Христианская община была немногочисленной и вынужденной существовать полулегально. Многие верующие или скрывали свою веру, или были изгнаны из города. Именно в такую враждебную среду за несколько лет до начала великих гонений Диоклетиана и отправились девять христиан из разных уголков империи.
Кто они: разные судьбы, одна цель.
Главная уникальность подвига Кизических мучеников заключается в том, что они не были членами одной общины и не пришли в город вместе. Каждый из них прибыл в Кизик по своим личным причинам, но всех их вело одно желание: открыто исповедовать Христа среди язычников, не боясь ни насмешек, ни наказания. Церковное предание сохранило их имена: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артёма, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. За этими именами стоят совершенно разные человеческие судьбы.
Феогнид, судя по житию, был человеком, привыкшим к воинской дисциплине. Руф происходил из сословия чиновников, он знал бюрократическую машину империи изнутри. Антипатр был врачом, человеком, чья профессия предполагала милосердие и заботу о ближних. Остальные были простыми горожанами, ремесленниками и тружениками. Среди них не было ни знатных аристократов, ни философов, ни высоких военачальников. Это были обычные люди, которые, однако, обладали необычайной силой духа. Их объединяло глубокое личное убеждение в истинности христианского учения, которое они не считали возможным скрывать. Зная, что в Кизике христиан преследуют, они тем не менее не просто не таились, а вышли на проповедь открыто. Это была не спонтанная вспышка, а осознанный выбор мученического венца.
Арест и суд: непреклонность перед пытками.
Как только о деятельности девяти проповедников стало известно городским властям, их немедленно схватили. Римская администрация в тот период, хотя еще и не издала общеимперских эдиктов о тотальном уничтожении христиан, на местах действовала жестко, особенно если проповедь приводила к отказу от почитания официальных богов. Правители Кизика, имена которых история не сохранила, восприняли появление христиан как вызов установленному порядку. Всех девятерых привели на суд. От них потребовали лишь одного: публично принести жертву языческим идолам и отречься от Христа. Взамен им обещали не только свободу, но и почести. Отказ, как они понимали, означал мучительную смерть.
Девять человек, как гласит житие, ответили отказом. Их твердость привела судей в ярость. Начались пытки, которые продолжались несколько дней. Мучеников подвергали истязаниям по очереди и всех вместе, пытаясь сломить их волю. Им разбивали кости, жгли огнем, бросали в темницы, где не было ни еды, ни света. Однако ни боль, ни усталость, ни страх смерти не заставили их отступить. Исторические документы того времени фиксируют, что римские чиновники порой искренне недоумевали, видя, как обычные люди предпочитают страдания благополучной жизни. Врач Антипатр, который привык лечить и облегчать страдания других, сам с поразительным мужеством переносил собственные муки. Воин Феогнид, который мог бы рассчитывать на снисхождение благодаря своему положению, отказался от него ради веры. Каждый день судьи предлагали им сделку: «Скажи одно слово, принеси щепотку ладана на алтарь, и ты свободен». И каждый день они слышали один и тот же ответ.
Казнь и обретение мощей.
Видя, что никакие пытки не могут сломить дух девяти христиан, правитель Кизика вынес окончательный приговор. Всех их приговорили к смертной казни через усекновение мечом. Это была относительно милосердная казнь по сравнению с распятием или сожжением, но она навсегда отсекала их от земной жизни. Место казни, как это часто бывало, находилось за городскими стенами, чтобы казнимые не оскверняли священных для язычников пределов полиса. Предание сохранило трогательную деталь: когда девять мучеников вели на смерть, они шли не как обреченные, а как победители. В их глазах не было страха, потому что они верили, что смерть за Христа — это рождение в жизнь вечную. После того как палачи исполнили приговор, тела святых были брошены. Но среди жителей Кизика нашелся благочестивый христианин, который, рискуя собственной жизнью, выкупил тела у стражников или просто тайно забрал их. Он похоронил мучеников в простой могиле за городом, как того требовали обстоятельства гонений.
Время шло. Великий Константин, первый христианский император, положил конец гонениям. Римская империя начала переосмысливать свое отношение к христианству. В этот период, при императоре Константине Великом, верующие Кизика решили обрести мощи тех, кто пострадал за веру в их городе. Когда гробница девяти мучеников была вскрыта, присутствовавшие стали свидетелями настоящего чуда. Тела святых, пролежавшие в земле несколько десятилетий, оказались совершенно нетленными. Более того, от них исходило благоухание. Для ранней церкви нетленность мощей была и остается явным свидетельством святости и особого благоволения Божиего. Весть о чуде быстро разнеслась по всей округе. Мощи были торжественно перенесены в город и положены в специально построенном в честь девяти мучеников храме. С этого момента началась история их всенародного почитания, которая продолжается уже более семнадцати веков.
Чудеса исцеления: дар целителей.
Основное чудо, которое прославило Кизических мучеников, произошло сразу после перенесения их мощей в храм. В житии подробно описывается случай с расслабленным человеком, то есть полностью парализованным. Родственники или просто сострадающие горожане положили его прямо на гробницу, где покоились останки девяти святых. И произошло невероятное: человек, который долгие годы не мог двигаться, встал на ноги и пошел. Все, кто был в храме, видели это своими глазами. Исцеление было полным и мгновенным. Это событие стало отправной точкой массового паломничества к мощам мучеников. Люди стали приносить больных родственников, и чудеса, по свидетельствам древних церковных историков, продолжались. Особенно много сообщений было об исцелениях от горячки, малярии и различных эпидемических болезней, которые в древности опустошали целые города. Также мученики прославились как избавители от дизентерии, паралича, а также от беснования — тяжкого душевного и духовного недуга. Именно поэтому в народной традиции, о которой мы скажем далее, девять Кизических мучеников получили имя «девять целителей». К ним обращаются тогда, когда официальная медицина оказывается бессильна, при длительных и непонятных болезнях, а также при душевных расстройствах, которые воспринимаются как особое испытание для человека.
Почитание на Руси: храмы и монастыри.
Особую любовь и почитание мученики Кизические обрели на Руси. Русская православная церковь, всегда с большим вниманием относившаяся к древним мученикам, быстро включила их в свой календарь. Но главным доказательством реального почитания стало строительство храмов в их честь. Самый известный и значимый центр почитания находится в Казани. Это Кизический Введенский монастырь, который был основан в XVII веке. История возникновения этой обители напрямую связана с мощами святых. Царю Михаилу Фёдоровичу, первому государю из династии Романовых, были принесены в дар частицы мощей девяти мучеников из самого города Кизика. Это были великие святыни. Царь повелел поместить их в Казани, и вокруг этой святыни со временем вырос монастырь. На протяжении столетий монахи и паломники приходили туда поклониться именно Кизическим мученикам, прося у них исцеления и заступничества. Монастырь действует и сегодня, являясь одним из духовных центров Татарстана.
В Москве также существует храм, напрямую связанный с этим сонмом святых. В 1698 году патриарх Адриан, предстоятель Русской православной церкви, пережил тяжелую болезнь. Врачи не могли ему помочь, и он, как это часто делали на Руси, обратился с горячей молитвой к девяти мученикам Кизическим. Патриарх дал обет: если он исцелится по их молитвам, то построит в Москве храм в их честь. Выздоровление произошло, и патриарх сдержал слово. Так в Белом городе Москвы появился храм Девяти мучеников Кизических. Примечательно, что переулок, где стоит эта церковь, до сих пор называется Большим Девятинским переулком. Это название сохранилось через века, напоминая жителям столицы о подвиге девяти исповедников из Малой Азии. Таким образом, почитание этих святых на русской земле имеет не только духовное, но и осязаемое, географическое выражение.
Молитвенное призвание: о чем просят святых.
Исходя из истории их жизни и посмертных чудес, сформировалась устойчивая традиция, к каким нуждам чаще всего прибегают к помощи девяти мучеников Кизических. Во-первых, это моление об исцелении от телесных болезней. Поскольку первое же чудо у их гробницы было связано с расслабленным, к ним обращаются за помощью при параличах, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также при любых тяжелых и хронических недугах. Во-вторых, к ним особенно часто взывают во время эпидемий. Исторически Кизические мученики воспринимались как заступники от массовых заболеваний, от моровой язвы, холеры и других заразных болезней, которые в древности могли уничтожить целые города. Люди просили их о защите не только для себя, но и для своих семей, городов и даже целых государств.
В-третьих, важнейшая область помощи девяти мучеников — это душевные и психические расстройства. В церковной традиции существует понятие «беснования» — состояния, при котором человек страдает от воздействия темных сил. Святые, которые сами прошли через жесточайшие пытки и сохранили ясный ум и твердую веру, считаются сильными помощниками в этих случаях. Есть множество свидетельств о том, что молитвы у икон или мощей Кизических мучеников приводили к облегчению состояния людей, страдающих от тяжелых душевных болезней. И наконец, в-четвертых, этим святым молятся о единстве и взаимопомощи. Их житие является назидательным примером того, как девять совершенно разных людей, не знакомых друг с другом, сумели стать единым целым перед лицом смерти. Поэтому в трудных семейных обстоятельствах, при распаде общины или коллектива, в ситуациях, когда кажется, что люди не могут найти общий язык, верующие обращаются к девяти мученикам с молитвой о даровании согласия и взаимопонимания.
Историческая память и современность.
День памяти девяти мучеников Кизических Православная церковь установила 12 мая по новому стилю. Это число не случайно: именно в этот день, вероятно, произошла их казнь или перенесение мощей, хотя точных исторических подтверждений дат не сохранилось. Тем не менее, на протяжении более чем полутора тысяч лет эта дата остается днем прославления их подвига. В современной церковной практике 12 мая служатся особые службы, читаются каноны и акафисты, прославляющие стойкость и мужество святых. Их имена поминают за каждой Божественной литургией в тех храмах, которые освящены в их честь. Интересно, что житие девяти мучеников Кизических очень популярно в современной агиографической литературе. Оно переиздается в сборниках житий святых, адаптируется для детей, обсуждается на приходских собраниях. Это житие остается актуальным и в XXI веке, потому что оно говорит о вечных ценностях: о верности, о мужестве, о способности человека пожертвовать материальным комфортом и даже жизнью ради высшей правды.
Таким образом, мученики Кизические — это не просто имена в календаре. Это девять реальных людей, живших на рубеже III и IV веков. Они пришли из разных городов, были разного возраста и социального положения, но их роднит беззаветная любовь ко Христу. Их история учит, что настоящая сила не в физической мощи или богатстве, а в твердости духа. За свои страдания они были прославлены и на небе, и на земле. Уже почти две тысячи лет к ним стекаются потоки верующих, ищущих исцеления и утешения. И то, что в разных концах стран — в Казани и в Москве — стоят храмы в память о них, говорит о том, что подвиг девяти мучеников не забыт. Он продолжает жить в каждом человеке, который, несмотря на трудности и страх, выбирает веру и правду. Девять мучеников Кизических — это пример того, как смерть может быть побеждена вечной памятью и любовью тех, кто приходит поклониться их святым останкам, ожидая от них помощи и заступничества перед Богом.