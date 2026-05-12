Супруги Радины из Гурьевска получили орден «Родительская слава» — они воспитывают семерых детей

Орден «Родительская слава» — государственная награда, которую вручают родителям, воспитывающим семерых и более детей. В прошлом году награду получила семья Конкиных из посёлка Заозерье, а в феврале этого года — семья Резановых из Правдинского округа. Вместе с Радиными президент также присвоил звание «Мать-героиня» восьми женщинам из разных регионов страны.