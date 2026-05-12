Супруги Радины из Гурьевска получили орден «Родительская слава» — они воспитывают семерых детей

десяти регионов страны. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орден «Родительская слава» получили супруги Семён и Галина Радины из посёлка Луговое Гурьевского округа Калининградской области.
Семья Радиных воспитывает семерых детей — пятерых сыновей и двух дочерей. Старшему ребёнку 16 лет, младшей дочери Надежде осенью исполнится 8 лет. Сами супруги выросли в многодетных семьях и последовали примеру родителей.
Семён Радин 18 лет работал специалистом по ремонту газовых котлов, а сейчас изучает историю Калининградской области — он завершил профессиональное обучение по программе «Экскурсоведение» от Центра занятости. Галина Радина занимается домом и детьми. «В нашем доме всегда царят мир и взаимопонимание — это наш секрет семейного счастья», — рассказал многодетный отец.
Дети Давид, Павел, Яков, Михаил, Александр и Елизавета учатся в «Школе будущего». Трое мальчиков занимаются футболом, двое из них — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 5. Младший сын увлекается вольной борьбой, дочери посещают музыкальную школу.
Орден «Родительская слава» — государственная награда, которую вручают родителям, воспитывающим семерых и более детей. В прошлом году награду получила семья Конкиных из посёлка Заозерье, а в феврале этого года — семья Резановых из Правдинского округа. Вместе с Радиными президент также присвоил звание «Мать-героиня» восьми женщинам из разных регионов страны.