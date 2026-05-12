Новак рассказал об эффекте конфликта Ближнего Востока на внешние рынки РФ

Конфликт на Ближнем Востоке может временно увеличить экспортные доходы России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с «Ведомостями».
По его словам, ситуация на внешних рынках создает предпосылки для роста доходов не только по нефти и газу, но и по ряду других товаров. Однако рассчитывать на этот эффект как на устойчивый источник поступлений нельзя.
«Сложившаяся ситуация на внешних рынках не должна рассматриваться как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач», — подчеркнул Новак.
В той же беседе с «Ведомостями» Новак высказался, что будет с инфляцией в России. По его словам, в 2026 году она может приблизиться к 5,2%, а с 2027 года быть около целевого уровня в 4%. При этом низкая инфляция важна для экономики, поскольку дает бизнесу более понятные условия, а потребителям стабильность.