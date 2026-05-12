Дебют и кредит: почему 19-летнего Шостаковича назвали гением

Ровно 100 лет назад публика узнала о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Премьера его Первой симфонии, состоявшаяся 12 мая 1926 года в Ленинградской филармонии, сделала 19-летнего выпускника консерватории одной из самых многообещающих фигур отечественной музыки. А последовавшие исполнения за рубежом познакомили с юным гением весь мир. Отмечая юбилейную дату, «Известия» размышляют, почему именно музыка Шостаковича стала настоящим звуковым портретом XX века и как эта способность выразить свое время проявилась в этапном опусе мастера.
Век Шостаковича.
Если задаться вопросом, кто был главным советским композитором, ответ будет однозначным: Шостакович. Главным не по формальному статусу (хотя когда в СССР создали Союз композиторов, у руля его встал именно Дмитрий Дмитриевич), не по количеству наград (и этого тоже было с избытком), а по значимости наследия, творческому масштабу, а еще потому, что слово «советский» с именем Шостаковича неразрывно. И в этом его отличие от Сергея Прокофьева, музыканта, пожалуй, не менее крупного, однако заявившего о себе еще до революции, а затем долгое время успешно работавшего в эмиграции.
Именно Шостакович прошел с советской страной практически все этапы ее истории и запечатлел их в музыке: революционный энтузиазм и ураганная свобода 1920-х, ужас репрессий 1930-х, героический порыв Великой Отечественной, тяжелые послевоенные годы, светлые надежды оттепели, серые времена застоя… Своими сочинениями Дмитрий Дмитриевич говорил с соотечественниками о том, что не всегда возможно было произнести вслух. Например, известно, что на премьере Пятой симфонии в 1937 году многие в зале рыдали: медленная часть произведения была воспринята публикой как реквием по жертвам НКВД.
Но ничуть не меньше музыку Шостаковича ценят за рубежом. Почему же? Возможно, причина в том, что ее трагизм, острые контрасты, парадоксальность и вместе с тем отчаянное стремление к гуманизму оказались созвучны и понятны людям по всему земному шару. Как никому другому, Шостаковичу удалось создать звуковой портрет XX века — столетия самых кровавых войн, революций, великих злодейств и великих побед.
Симфония вместо кино.
О том, что он на это способен, стало ясно уже тогда, 12 мая 1926 года, когда оркестр под управлением дирижера Николая Малько исполнил Первую симфонию Шостаковича. Создавая ее, автор едва сводил концы с концами и выискивал время для сочинения между утомительным таперским трудом в ленинградских кинотеатрах: основной заработок композитора на тот момент — игра на фортепиано во время показа немых фильмов. Кстати, аналогичным образом зарабатывали себе на хлеб и Любовь Орлова (будущая советская звезда № 1, муза Григория Александрова, любимица Сталина и всей страны), и Лео Арнштам, режиссер фильма «Зоя» про Космодемьянскую (музыку к нему писал не кто иной, как Шостакович). Дело это было не особо творческое, и Митя Шостакович им тяготился. Хотя иногда и там на него налетало вдохновение.
В письме Льву Оборину Шостакович рассказывал:
«Шла вчера видовая картина “Болотные и водяные птицы Швеции”. Я сел ее иллюстрировать. Впал в раж и таких стал птиц изображать, что небу стало жарко. Вдруг в зале раздается сильнейший грохот аплодисментов с прорезывающимися свистками. Обычно в кино аплодируют, протестуя, а отнюдь не восхищаясь. Я подумал: “Надо полагать, что картина дрянь, вот публика и протестует”. Потом всё стихло. Через некоторое время опять грохот рукоплесканий. Потом картина кончилась. Ко мне подошла некая Шеффер и заявила: “Публик говорят, что нужно бегать от такой музика”. Потом заведующий театром подошел к Владимирову (дирижер) и что-то стал говорить. Я потом подошел к Владимирову и спросил, что ему говорил зав. Владимиров засмеялся и сказал: “К заву во время картины приходила публика и говорила, что пианист, наверное, пьян”. А Владимиров сказал заву: “Иллюстрация превосходная, и публика ваша ничего не понимает”.
Описанный случай произошел примерно за полгода до премьеры Первой симфонии. Лишь в начале февраля 1926-го Шостакович решает оставить таперскую работу. И неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не грядущий триумф, сразу обеспечивший юношу заказами и позволивший больше никогда не возвращаться к нелюбимому делу. Впрочем, с кино, уже звуковым, композитор будет связан всю жизнь. Больше, чем кто-либо другой из классиков. И это тоже признак его особой «сродненности» со своей эпохой — веком кинематографа.