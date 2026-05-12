Дебют и кредит: почему 19-летнего Шостаковича назвали гением

«Шла вчера видовая картина “Болотные и водяные птицы Швеции”. Я сел ее иллюстрировать. Впал в раж и таких стал птиц изображать, что небу стало жарко. Вдруг в зале раздается сильнейший грохот аплодисментов с прорезывающимися свистками. Обычно в кино аплодируют, протестуя, а отнюдь не восхищаясь. Я подумал: “Надо полагать, что картина дрянь, вот публика и протестует”. Потом всё стихло. Через некоторое время опять грохот рукоплесканий. Потом картина кончилась. Ко мне подошла некая Шеффер и заявила: “Публик говорят, что нужно бегать от такой музика”. Потом заведующий театром подошел к Владимирову (дирижер) и что-то стал говорить. Я потом подошел к Владимирову и спросил, что ему говорил зав. Владимиров засмеялся и сказал: “К заву во время картины приходила публика и говорила, что пианист, наверное, пьян”. А Владимиров сказал заву: “Иллюстрация превосходная, и публика ваша ничего не понимает”.