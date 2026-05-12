«Динамо» обыграло «Краснодар» и оставило клуб без лидерства в РПЛ

После встречи «Краснодар» сохранил второе место в турнирной таблице с 63 очками. Команда прервала серию из восьми матчей без поражений и теперь отстаёт от лидирующего «Зенита» на два балла. Во время матча судья также удалил главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Он получил две жёлтые карточки, находясь на скамейке запасных. Московский клуб после победы поднялся на восьмое место и набрал 42 очка.