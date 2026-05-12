Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ему нужна такая же пропаганда, как у Йозефа Геббельса. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
— Он заявлял: «Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса», — рассказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его Youtube-канале.
По ее словам, вся медиа-команда украинского лидера была шокирована этими словами.
— Это произошло в 2022 году. Зеленский получил свою тысячу голов в мире. Многие из нас не предполагали быть ими. Мы поддерживали нашу страну и считали, что он скоро закончит войну, — отметила бывший пресс-секретарь.
Мендель заявила, что четыре года спустя украинцы больше не верят главе страны.
Также она сообщила, что Украина на переговорах с РФ в Стамбуле в 2022 году якобы согласилась «отдать Донбасс». Она пояснила, что Зеленский, как утверждается, согласился «отдать территорию» как способ завершения военного конфликта.
Недавно помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков снова подчеркнул, что переговоры по урегулированию военного конфликта будут стоять на одном месте, пока Украина не выведет свои войска из Донбасса.