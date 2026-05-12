Враги будут шокированы: в Иране предупредили о своих тайных возможностях

Спикер парламента Ирана (Меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что Тегеран полностью готов к любому сценарию конфликта, по его словам, оппоненты Ирана будут шокированы.
«Вооружённые силы Ирана находятся в состоянии полной боевой готовности. Любая попытка агрессии встретит “поучительный ответ”, который заставит инициаторов пожалеть о содеянном», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Галибаф, говоря о секретных возможностях Ирана, предупредил, что противники будут шокированы.
«Мы готовы ко всем вариантам. Они будут шокированы. Ошибочная стратегия всегда приводит к ошибочному результату. Наши силы готовы дать такой ответ на любую агрессию, который станет уроком для всех», — говорится в публикации.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае в США заявили, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По словам советника иранского верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти, противостояние Соединённых Штатов и Ирана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.