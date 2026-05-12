Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Враги будут шокированы: в Иране предупредили о своих тайных возможностях

Иран готов к любому сценарию конфликта, его оппоненты будут шокированы: спикер Меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф рассказал, с чем столкнётся противник.

Источник: Аргументы и факты

Спикер парламента Ирана (Меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что Тегеран полностью готов к любому сценарию конфликта, по его словам, оппоненты Ирана будут шокированы.

«Вооружённые силы Ирана находятся в состоянии полной боевой готовности. Любая попытка агрессии встретит “поучительный ответ”, который заставит инициаторов пожалеть о содеянном», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Галибаф, говоря о секретных возможностях Ирана, предупредил, что противники будут шокированы.

«Мы готовы ко всем вариантам. Они будут шокированы. Ошибочная стратегия всегда приводит к ошибочному результату. Наши силы готовы дать такой ответ на любую агрессию, который станет уроком для всех», — говорится в публикации.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае в США заявили, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По словам советника иранского верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти, противостояние Соединённых Штатов и Ирана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше