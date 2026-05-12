WSJ: ОАЭ тайно нанесли военные удары по НПЗ в Иране

Как отмечается, Эмираты не стали публично брать на себя ответственность за эти авиаудары. Одна из атак пришлась на НПЗ на иранском острове Лаван, находящемся в Персидском заливе, уточняет газета.
На днях Reuters писало, что силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов отражали ракетную атаку со стороны ВС Ирана.
Напомним, ранее ОАЭ были атакованы ракетами и дронами, в результате чего на НПЗ в Эль-Фуджайре вспыхнул крупный пожар. Абу-Даби возложил вину на Иран, однако в Тегеране свою причастность отрицают.
Как писал KP.RU, иранский военный источник в интервью гостелерадиокомпании IRIB назвал Вашингтон ответственным за пожар.
