Израильских солдат посадили в тюрьму за осквернение статуи Девы Марии

Суд назначил главному фигуранту 21 день военной тюрьмы, его сослуживцу — 14 дней. В ЦАХАЛ подчеркнули, что армия «относится к данному инциденту очень серьёзно и уважает свободу вероисповедания, а также священные места и религиозные символы всех религий и сообществ».
Это не первый подобный скандал. Напомним, в ливанском селении Дибель стояла небольшая статуя Иисуса Христа. Теперь её там нет — израильский военный разнёс скульптуру кувалдой. Тель-Авиву пришлось извиняться. Армия Израиля признала вину солдата, пообещала провести расследование и помочь восстановить статую. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что шокирован и опечален. Глава МИД Израиля Гидеон Саар извинился перед христианами и назвал поступок военного «постыдным».
