Израильских солдат посадили в тюрьму за осквернение статуи Девы Марии

В Израиле двух военнослужащих ЦАХАЛ приговорили к реальным срокам лишения свободы за осквернение христианских святынь. В ливанской деревне Дебель один из солдат вставил сигарету в рот статуе Девы Марии, а второй это заснял. Об этом сообщает израильское издание AP.