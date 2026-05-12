С 1 июня изменятся социальные выплаты для семей с детьми. Кто получит прибавку

При заполнении на «Госуслугах» заявления об улучшении жилищных условий родителям больше не нужно вручную вводить данные о приобретённой квартире или доме. Теперь нужная информация автоматически подтягивается в форму через сервисы Росреестра. Там есть сведения об объектах недвижимости. Кроме того, автозаполнение помогает избежать ошибок в заявлении и не получить отказ при распоряжении деньгами по формальным причинам.