Мурашко: в 2025 году число студенток, поступивших на медсестер в колледжи выросло на 9%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Число студенток, которые поступили в медицинские колледжи на специальность «Сестринское дело», выросло на 9% в 2025 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В 2025 году медколледжи выпустили почти 73 тыс. специалистов по направлению “Сестринское дело”, а количество поступивших увеличилось почти на 9%. Это свидетельствует о растущем интересе к профессии, который важно сохранять у молодых специалистов, начинающих свой путь», — сказал он.
По словам министра, ключевую роль сыграл институт наставничества. Именно наставники помогают адаптироваться, передают уникальный опыт, ведут молодых коллег от первых шагов к самостоятельной и уверенной работе. Благодаря этому в профессию приходят уже подготовленные и ответственные кадры. Мурашко отметил, многие будущие врачи начинали именно с должности медицинской сестры, что в том числе помогло им глубже понимать ценность каждого этапа лечения.