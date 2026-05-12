Самолёт Ryanair экстренно сел в аэропорту Схипхол в Нидерландах

Пассажирский борт ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Он следовал из Варшавы в Лидс в Великобритании. Причиной послужила «чрезвычайная ситуация на борту», передает портал Hart van Nederland.
Согласно имеющимся данным, на взлетно-посадочной полосе задействованы машины спасателей, пожарные расчеты и экипажи скорой помощи. Экстренные службы ввели максимальный уровень реагирования GRIP 1, который предполагает тесное взаимодействие между оперативными подразделениями.