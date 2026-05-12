В Калининградской области стартует бесплатная акция по диагностике рака кожи: обследоваться можно с 25 мая

По статистике, в прошлом году медики выявили 181 случай меланомы, из них 88% — на первой и второй стадиях. Ещё 977 случаев — другие злокачественные новообразования кожи, из которых на начальных стадиях обнаружены 98%. С начала 2026 года уже зафиксировано 20 новых случаев меланомы и 98 других патологий кожи.