В Калининградской области стартует бесплатная акция по диагностике рака кожи: обследоваться можно с 25 мая

Калининградской области. К Всемирному дню борьбы с меланомой, который отмечается 11 мая, врачи Онкоцентра призывают жителей пройти бесплатное обследование.
По статистике, в прошлом году медики выявили 181 случай меланомы, из них 88% — на первой и второй стадиях. Ещё 977 случаев — другие злокачественные новообразования кожи, из которых на начальных стадиях обнаружены 98%. С начала 2026 года уже зафиксировано 20 новых случаев меланомы и 98 других патологий кожи.
«Ранняя диагностика играет решающую роль и в разы увеличивает шансы на полное выздоровление», — отмечает руководитель Онкологического центра Степан Миракян.
Где и когда.
С 25 мая по 26 июня в амбулаторно-поликлиническом отделении Центра специализированных видов медицинской помощи (Калининград, ул. Барнаульская, 6) пройдёт акция по ранней диагностике злокачественных новообразований кожи. Запись по телефону регистратуры: 8 (4012) 313−185.
Врачи проведут бесплатные осмотры с помощью дерматоскопов — приборов, позволяющих точно оценить родинки, пигментные пятна и другие новообразования. Проконсультируют также дерматовенерологи. Акция проходит в регионе уже больше десяти лет в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».