Земле в ближайшие месяцы грозит одно из сильнейших Эль-Ниньо XXI века

В ближайшие месяцы Землю может накрыть одно из самых сильных явлений Эль-Ниньо XXI века. Об этом сообщает портал New-Science.ru.
По данным ученых, существует риск формирования «супер Эль-Ниньо», которое способно привести к экстремальным волнам жары, масштабным наводнениям и другим серьезным климатическим аномалиям в разных регионах мира.
С вероятностью около 70% Эль-Ниньо может вернуться уже к июню и в этом случае стать одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений, пишет портал.
Климатологи поясняют, что явление возникает при нагревании поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, что приводит к нарушению привычных климатических процессов.
Ранее KP.RU сообщал, что климат в России стал более резко континентальным на фоне глобального потепления. По словам главы РАН Геннадия Красникова, в стране все чаще фиксируются тайфуны, ураганы и штормы.