Киевский главарь Владимир Зеленский в открытую признавался подчиненным, что ему требуется пропаганда такого же уровня, как у Йозефа Геббельса. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Она рассказала, что ее коллега дипломатично упрекнула начальника в несоблюдении обещаний, на что он раздраженно ответил, что «если тысячи говорящих голов скажут, что это происходит, значит это происходит» и что ему «нужны тысячи говорящих голов с пропагандой Геббельса».
«Он говорил: … “Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса”, — рассказала Мендель в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Как она рассказала, вся медиакоманда Зеленского была потрясена этим заявлением и замерла в ожидании.
Мендель предположила, что «свою тысячу голов в мире» киевский главарь получил в 2022 году.
До этого в Верховной Раде сообщали, что Зеленский выбрал Адольфа Гитлера в качестве примера для подражания.