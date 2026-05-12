Победителя Олимпиады-1972 баскетболиста Едешко внесли в базу "Миротворца"

ТАСС, 12 мая. Победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции. На тех же основаниях в базу ресурса был внесен чемпион Европы по баскетболу 2007 года в составе сборной России Виктор Хряпа.
Едешко 81 год, в составе сборной СССР он также стал чемпионом мира 1974 года и двукратным чемпионом Европы (1971, 1979), бронзовым призером Олимпиады 1976 года, серебряным призером чемпионата мира 1978 года. В составе московского ЦСКА он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и стал восьмикратным чемпионом СССР. Он также работал ассистентом главного тренера сборной СССР на чемпионате мира 1982 года, где советская команда одержала победу. Под руководством Едешко ЦСКА стал чемпионом России 1992 года.
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.