Победителя Олимпиады-1972 баскетболиста Едешко внесли в базу "Миротворца"

Едешко 81 год, в составе сборной СССР он также стал чемпионом мира 1974 года и двукратным чемпионом Европы (1971, 1979), бронзовым призером Олимпиады 1976 года, серебряным призером чемпионата мира 1978 года. В составе московского ЦСКА он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и стал восьмикратным чемпионом СССР. Он также работал ассистентом главного тренера сборной СССР на чемпионате мира 1982 года, где советская команда одержала победу. Под руководством Едешко ЦСКА стал чемпионом России 1992 года.