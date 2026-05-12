США хотят остановки китайских проектов в Аргентине и Чили из-за шпионажа

Вашингтон стремится приостановить реализацию астрономических проектов Китая в Аргентине и Чили из-за опасений их потенциального военного применения. Об этом пишет газета The New York Times.
Как отмечается в материале, под давлением США правительство Аргентины приостановило окончание строительства крупнейшего китайского радиотелескопа China Argentina Radio Telescope. Он создавался в сотрудничестве с Университетом Сан-Хуана и Национальной астрономической обсерваторией Китая.
По информации газеты, представители США обратились к аргентинским властям с просьбой пересмотреть взаимодействие с КНР в космической сфере. Американская сторона считает, что эти разработки могут быть применены против нее и использованы для мониторинга спутников, а также для отправки собранной информации в Китай.
