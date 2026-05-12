Трамп опять заявил о намерении расширить территорию США: на какую страну он замахнулся

Fox News: Трамп всерьез рассматривает Венесуэлу как 51-й штат США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп рассматривает возможность включения Венесуэла в состав США в качестве 51-го штата. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин.

«Президент Трамп сообщил моему коллеге с Fox News Джону Робертсу в телефонном разговоре только что, что он “всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США”, — написал журналист в соцсети X.

По словам Мелуджина, президент США заявил о значительных запасах нефти в Венесуэле на 40 трлн долларов.

В свою очередь уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес категорически отвергла возможность присоединения страны к США. Она отметила, что у граждан есть общая любовь к процессу обретения независимости.

Ранее KP.RU сообщал, что США провели операцию в Венесуэле 3 января. В тот день американский спецназ силой захватил лидера страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше