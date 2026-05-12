2 мая в календаре: Международный день медицинской сестры, день экологического образования

Сильный ветер — к сильному дождю. Сколько в мае дождей, столько лет урожаю. Хорошее начало месяца может обернуться холодом в конце месяца. Восход солнца яркий и ясный — лето будет теплым. Молния перед дождем 12 мая — осадки будут идти долго. Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год». Дуб развертывает лист — стоит холод. Дуб перед ясенем лист пустит — к сухому лету. Если в этот день муравьи вдруг затевают переселение на сухое место с твердым фунтом — скоро пойдут дожди. Много майских жуков — к засухе. Журавль вьет гнездо в низине — значит, хлеб можно, не боясь, сеять на влажных местах, если же на высоте — то хлеб в низинах запреет. Иволга кричит, как дикая кошка, перед началом дождя. Ясный восход солнца — лето будет теплое, а звездная ночь и теплый вечер — жди богатого урожая. Если береза распустит листья вперед ольхи — жди засухи летом, если ольха наперед — лето будет влажное. Дождь начался с молнии — значит, затянется. Если из верхних листьев ростков овса выделяется влага, стекающая вниз и смачивающая основание стебля и листьев — начнется дождливый, влажный период.