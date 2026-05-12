2 мая в календаре: Международный день медицинской сестры, день экологического образования

Какой сегодня праздник.
День ежиного сопения Международный день медицинской сестры День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции День синдрома хронической усталости День экологического образования День Луганской Народной Республики Международный день охраны здоровья растений Международный день осведомлённости о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях День памяти девяти святых мучеников Кизических День памяти преподобного Мемнона Чудотворца.
Именины.
Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот, Фома.
День девяти целителей.
В этот день церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, в 3 веке проповедовавших христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местные правители, бывшие язычниками, приказали их арестовать. Девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть. Позже мощи святых были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные.
По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей.
В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.
Девять мучеников считались в народе также толкователями сновидений.
На Девять мучеников страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».
События.
996 год — в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная.
1664 год — состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф» (16+) в Версале.
1731 год — началось судоходство по Ладожскому каналу.
1945 год — открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.
1945 год — завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена от фашистских захватчиков.
1980 год — состоялась премьера первого советского фильма-катастрофы «Экипаж» (16+).
1998 год — первый президент Российской Федерации Борис Ельцин впервые провёл свою конференцию в интернете.
1999 год — станция московского метро «Ленинские горы» была переименована в «Воробьёвы горы».
2001 год — эстонский дуэт Танель Падар и Дэйв Бентон победил в 46-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение» (18+).
2002 год — на космодроме Байконур в результате обрушения крыши корпуса полностью уничтожен советский космический корабль Буран.
2004 год — в Англиканской церкви введена должность веб-священника.
2008 год — Сычуаньское землетрясение, от которого погибло 69 197 человек, пропало без вести порядка 18 тысяч человек и 288 431 человек пострадало.
2010 год — делегирован первый в интернете домен верхнего уровня на кириллице .РФ.
2014 год — провозгласила независимость Донецкая Народная Республика.
2017 год — начал распространение сетевой червь-вымогатель WannaCry, который поразил более 200 тысяч компьютеров под Microsoft Windows в более чем 150 странах мира.
2022 год — телескоп горизонта событий получил изображение сверхмассивной черной дыры.
В этот день родились.
Флоренс Найтингейл (1820 — 1910 г.), английский общественный деятель, сестра милосердия.
Фрэнк Брэнгвин (1867 — 1956 г.), английский график и живописец.
Карл Шуман (1869 — 1946 г.), немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион.
Яков Гаккель (1874 — 1945 г.), русский инженер, конструктор, ученый-электротехник.
Индра Деви (1899 — 2002 г.), мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира.
Вилис Лацис (1904 — 1966 г.), латышский писатель и государственный деятель.
Кэтрин Хепберн (1907 — 2003 г.), американская актриса, четырежды лауреат премии «Оскар».
Анатолий Митяев (1924 — 2008 г.), советский писатель, сценарист, редактор.
Арон Гуревич (1924 — 2006 г.), российский историк и культуролог.
Владимир Ухин (1930 — 2012 г.), советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, Заслуженный артист России.
Андрей Вознесенский (1933 — 2010 г.), советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель.
Алина Кабаева (1983 г.), российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель.
Народные приметы.
Сильный ветер — к сильному дождю. Сколько в мае дождей, столько лет урожаю. Хорошее начало месяца может обернуться холодом в конце месяца. Восход солнца яркий и ясный — лето будет теплым. Молния перед дождем 12 мая — осадки будут идти долго. Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год». Дуб развертывает лист — стоит холод. Дуб перед ясенем лист пустит — к сухому лету. Если в этот день муравьи вдруг затевают переселение на сухое место с твердым фунтом — скоро пойдут дожди. Много майских жуков — к засухе. Журавль вьет гнездо в низине — значит, хлеб можно, не боясь, сеять на влажных местах, если же на высоте — то хлеб в низинах запреет. Иволга кричит, как дикая кошка, перед началом дождя. Ясный восход солнца — лето будет теплое, а звездная ночь и теплый вечер — жди богатого урожая. Если береза распустит листья вперед ольхи — жди засухи летом, если ольха наперед — лето будет влажное. Дождь начался с молнии — значит, затянется. Если из верхних листьев ростков овса выделяется влага, стекающая вниз и смачивающая основание стебля и листьев — начнется дождливый, влажный период.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
