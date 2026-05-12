В России появился первый ГОСТ на веганский парфюм

РИА Новости: в РФ появился первый ГОСТ на веганский парфюм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Росстандарт принял первый ГОСТ на веганский парфюм — тот, который не содержит компонентов животного происхождения, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

ГОСТ устанавливает критерии, по которым необходимо проверять, точно ли парфюмерно-косметическая продукция относится к веганской — то есть не содержит ингредиенты животного происхождения.

«Веганская парфюмерно-косметическая продукция — это та, которая не содержит ингредиентов животного происхождения и не проходит испытаний, исследований на животных и тканях животного», — уточняется в документе определение веганской парфюмерии.

Для того, чтобы отнести парфюм к веганскому, производитель должен подтвердить отсутствие в нем животных компонентов. В стандарте приводятся примеры ингредиентов животного происхождения. Перечислены виды молочных продуктов — лактоза, казеин, сыворотка, а также продукты пчеловодства — мед, прополис, пчелиный воск.

Помимо этого, в веганском парфюме не должно быть жиров и воска, а также белков животного происхождения: коллагена, кератина, икры и других. Такие красители, как кармин и гуанин, также относятся к животным.

В перечне также содержатся шелк, шеллак и мускус. В документе отмечается, что список примеров не исчерпывающий.

Уточняется, что если веганский парфюм выпускается на одной производственной линии с теми товарами, которые содержат ингредиенты животного происхождения, то необходимо тщательно очищать машины, емкости и различные поверхности.