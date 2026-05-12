Седокова сообщила, что ее дочь Алина окончила университет в США с отличием

Старшая дочь певицы Анны Седоковой, 21-летняя Алина, окончила американский университет с отличием. Церемония вручения диплома прошла в торжественной обстановке, и артистка лично присутствовала на этом важном событии.
Звезда рассказала подписчикам, что не смогла сдержать слез от гордости за наследницу. Своими эмоциями она поделилась в социальных сетях.
— И так я проплакала от счастья два часа, — написала исполнительница.
Алина тоже опубликовала праздничные кадры в своем блоге: на фото она в мантии, а также в кругу семьи.
Алина родилась в браке Седоковой с известным футболистом, легионером киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, который скончался в 2014 году.
В начале мая Анна Седокова прокомментировала появившиеся в Сети слухи о романе с рэпером Джиганом. По словам певицы, ее забавляет, что люди обсуждают их предполагаемые отношения, хотя на самом деле это был безобидный флирт. Она уточнила, что все слова о том, что она созванивается по ночам с артистом, — просто шутки.