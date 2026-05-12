Эксперт Богданова-Шемраева: следующие трехдневные выходные ждут россиян в июне

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в июне 2026 года, трехдневные выходные будут с 12 по 14 июня. Об этом рассказала ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«В июне россиян ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг), после чего последуют три дня выходных: 12, 13 и 14 июня (с пятницы по воскресенье). При этом пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику — Дню России, который отмечается 12 июня», — сказала эксперт.
Всего, по ее словам, в июне будет 21 рабочий день и 9 выходных. Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней.