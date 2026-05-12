В украинских ТЦ песня Лещенко «День Победы» прозвучала 150 раз: подробности

Хакеры из пророссийской группы «Тихий омут» взломали камеры в украинских ТЦ и магазинах. В результате там прозвучали гимн России и патриотические песни 9 и 10 мая. Соотвествующие кадры публикует издание «Известия».
С помощью взломанных устройств было запущено около 150 патриотических музыкальных произведений, в том числе песня «День Победы» в исполнении народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Как сообщается, хакерам удалось взломать 300 камер наблюдения, размещенных на территории семи ТЦ и 24 магазинов.
При этом жители Киева 9 Мая несли цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы. Сообщалось, что у Вечного огня также находится венок от Владимира Зеленского.
Жители Латвии также почтили память павших в годы Великой Отечественной войны солдатам. По данным депутата городской думы Елгавы Андрея Пагоры, все братские кладбища страны на День Победы были усыпаны цветами.