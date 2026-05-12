Мендель рассказала об отношении Зеленского к женщинам и супруге

Украинский президент Владимир Зеленский смотрит свысока на женщин, включая свою супругу Елену. Об этом в понедельник, 11 мая, рассказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
— Не знаю, сохранила ли она до сих пор то положительное влияние на него, которое оказывала раньше, но он никогда не считал женщин равными себе. Он уважает свою женщину, но не так, будто она ему ровня. Однажды его соратник из студии «Квартал 95» рассказал очень смешную, на его взгляд, историю о том, как Елена восемь лет добивалась Зеленского, чтобы выйти замуж за него. Он был стойким парнем и не хотел жениться. Ха-ха. Это было так «смешно», — поделилась она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на YouTube-канале.
По ее воспоминаниям, украинскому лидеру доставила удовольствие данная история, поэтому он все время улыбался, слушая приятеля, но в этом на самом деле «не было ничего смешного».
Также, по словам Медель, Владимир Зеленский говорил, что ему нужна такая же пропаганда, как у Йозефа Геббельса. Вся медиа-команда главы Украины была шокирована этими словами, отметила она.
Бывший пресс-секретарь заявила, что четыре года спустя украинцы больше не верят Зеленскому.