На переговорах в Стамбуле в 2022 году Владимир Зеленский выступил с предложением «отдать Донбасс» под контроль России. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель.
«Я говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Мне детально разъяснили, что они согласились на все и, более того, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс [России]», — рассказала Мендель журналисту Такеру Карлсону.
Как якобы сообщили Мендель, целью подобного предложения Зеленского было завершение противостояния с РФ. Экс-пресс-секретарь с иронией отметила, что нынешняя позиция Зеленского отличается от прежней. Мендель подчеркнула, что киевский главарь «непоследователен».
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса силами российских войск.