Дмитриев: Хантавирус могут использовать для оправданий энергокризиса на Западе

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация вокруг обнаруженного на судне хантавируса не свидетельствует о появлении новой серьёзной угрозы. По его словам, ЕС и Великобритания используют происшествие для оправдания энергокризиса.

Источник: Life.ru

«Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но её могут использовать для оправдания энергетических ограничений в Великобритании и ЕС», — пишет он в соцсети X.

Дмитриев прокомментировал данные, в которых говорится, что образец почти полностью совпадает со штаммом, который уже фиксировался в 2018 году. Сходство, как утверждается составляет 99%. Он подчеркнул, что специалисты не обнаружили изменений, способных усилить патогенность инфекции. Исследование не подтвердило повышенную способность вируса передаваться человеку.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о способах защиты от хантавируса и мерах, которые помогают снизить риск распространения инфекции. Заразиться можно не только при контакте с грызунами, но и через пыль, поэтому необходимо проводить дератизацию и дезинсекцию и соблюдать личную гигиену. В России существуют свои виды хантавируса, обычно они встречаются на юге, например, в Ставропольском и Краснодарском краях.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше