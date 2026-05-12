Дмитриев: Хантавирус могут использовать для оправданий энергокризиса на Западе

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о способах защиты от хантавируса и мерах, которые помогают снизить риск распространения инфекции. Заразиться можно не только при контакте с грызунами, но и через пыль, поэтому необходимо проводить дератизацию и дезинсекцию и соблюдать личную гигиену. В России существуют свои виды хантавируса, обычно они встречаются на юге, например, в Ставропольском и Краснодарском краях.