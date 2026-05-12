ТАСС выяснил, в каких регионах были самые высокие пенсии в апреле

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения, по последним данным, зафиксирован в пяти регионах России. Речь идет о Чукотке, Магаданской области, Камчатском крае, Ненецком и Ханты-Мансийском АО, выяснил ТАСС, изучив статистику.
Самая высокая средняя пенсия в апреле 2026 года отмечена в пяти субъектах России. Это Чукотка (42,2 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,8 тыс. рублей), Камчатский край (37,5 тыс. рублей), Магаданская область (37,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский АО (37 тыс. рублей), согласно данным Соцфонда.
В целом средний размер пенсии в РФ в апреле 2026 года составил 25 397 рублей.
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.