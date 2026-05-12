Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа подстроили

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Почти каждый четвертый житель США полагает, что попытка покушения на американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне в апреле была специально срежиссирована. Об этом свидетельствуют данные опроса компании NewsGuard, проведенного совместно с британской социологической компанией YouGov.
По ее данным, 24% опрошенных верят в то, что инцидент в столичной гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, был подстроен, еще 32% не уверены в том, было ли покушение настоящим или срежиссированным. Схожие цифры наблюдаются с попыткой покушения на Трампа в Батлере (штат Пенсильвания) в 2024 году — 24% полагают, что произошедшее носило постановочный характер, и 29% не уверены в том, был ли инцидент реальной попыткой убийства на тот момент кандидата в президенты США.
В целом почти каждый третий респондент (30%) верит в то, что как минимум одна из трех попыток покушения на главу американской администрации была подстроена.
Опрос проводился в онлайн-формате в период с 28 апреля по 4 мая, в нем приняли участие 1 тыс. американцев старше 18 лет.