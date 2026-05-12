Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа подстроили

Еще 32% респондентов не уверены в том, был ли инцидент настоящим или срежиссированным, свидетельствуют данные опроса NewsGuard, проведенного совместно с британской социологической компанией YouGov.

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Почти каждый четвертый житель США полагает, что попытка покушения на американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне в апреле была специально срежиссирована. Об этом свидетельствуют данные опроса компании NewsGuard, проведенного совместно с британской социологической компанией YouGov.

По ее данным, 24% опрошенных верят в то, что инцидент в столичной гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, был подстроен, еще 32% не уверены в том, было ли покушение настоящим или срежиссированным. Схожие цифры наблюдаются с попыткой покушения на Трампа в Батлере (штат Пенсильвания) в 2024 году — 24% полагают, что произошедшее носило постановочный характер, и 29% не уверены в том, был ли инцидент реальной попыткой убийства на тот момент кандидата в президенты США.

В целом почти каждый третий респондент (30%) верит в то, что как минимум одна из трех попыток покушения на главу американской администрации была подстроена.

Опрос проводился в онлайн-формате в период с 28 апреля по 4 мая, в нем приняли участие 1 тыс. американцев старше 18 лет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше