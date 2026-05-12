Юрист Моисеев напомнил об ответственности за нецензурную брань в транспорте

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянам грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток за разговоры в общественном транспорте, сопровождающиеся нецензурной бранью. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
«[В таких случаях] наиболее применима статья 20.1 КоАП — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, — сказал кандидат юридических наук Моисеев. — Наказание за это — административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток».
Юрист пояснил, что мера наказания зависит от характера поведения нарушителя. «Например, если лицо просто нецензурно выражалось, то скорее всего будет штраф от 500 рублей. Однако, если лицо ведет себя вызывающе и не реагирует на замечания, то применяется арест примерно на неделю», — отметил он.