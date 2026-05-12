"Не считал женщин равными себе": на Украине рассказали о взглядах Зеленского

Мендель: Зеленский никогда не считал женщин равными себе, включая супругу.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский не воспринимал женщин как равных себе, включая собственную супругу Елену. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

Журналистка уточнила, что не знает, сохранялось ли влияние супруги Зеленского на его решения.

«Зеленский никогда не считал женщин равными себе. Он уважает свою женщину, но не так, будто она ему ровня», — сказала она в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Мендель вспомнила рассказ одного из коллег Зеленского по студии «Квартал 95». Тот упоминал историю о длительных попытках Елены привлечь внимание киевского главаря. Журналистка не считает подобные истории уместными для обсуждения.

Ранее KP.RU сообщал, что Елена Зеленская оформила в Евросоюзе торговую марку. Сфера действия знака включает финансовые услуги, аудит, контрактные переговоры, а также точилки, денежные держатели и цветочные горшки.

