"Не считал женщин равными себе": на Украине рассказали о взглядах Зеленского

Владимир Зеленский не воспринимал женщин как равных себе, включая собственную супругу Елену. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
Журналистка уточнила, что не знает, сохранялось ли влияние супруги Зеленского на его решения.
«Зеленский никогда не считал женщин равными себе. Он уважает свою женщину, но не так, будто она ему ровня», — сказала она в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Мендель вспомнила рассказ одного из коллег Зеленского по студии «Квартал 95». Тот упоминал историю о длительных попытках Елены привлечь внимание киевского главаря. Журналистка не считает подобные истории уместными для обсуждения.
