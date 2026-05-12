Россиянам напомнили о графике работы в июне: когда ждать длинных выходных

Россиян ждут трёхдневные выходные через месяц.

Источник: Комсомольская правда

В июне 2026 года россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Длинные выходные пройдут с 12 по 14 июня и составят три дня подряд. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Кроме этого, рабочий день в пятницу 11 июня будет укороченным, так как он идет непосредственно перед празднованием Дня России 12 июня.

Как уточнила эксперт, в июне 2026 года будет 21 трудовой день и 9 дней отдыха. В целом за летний период при стандартной пятидневке с двумя выходными жители России проработают 65 дней, тогда как на отдых придется 27 дней.

Напомним, что в 2027 году в России будет пять четырехдневных рабочих недель. Новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.