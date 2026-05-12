Жителям Амурска и Комсомольска-на-Амуре напомнили даты отключения горячей воды

Весенние эксплуатационные испытания теплотрасс проведут в Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Это необходимо для проверки надежности и готовности теплосетевого оборудования к предстоящему отопительному сезону, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».
Раннее в АО «ДГК» предупреждали, что в связи с намеченными работами ограничить горячее водоснабжение планируется после майских праздников.
Так, в промывка и испытания в Комсомольске-на-Амуре пройдут с 12 мая по 29 мая.
12 — 13 мая теплотрассы № 1, 2, 5 от ТЭЦ-2 до Набережной и пр. Гагарина — на жилмассиве, ограниченном улицами Кирова — пр. Интернациональным и Гагарина, Комсомольской — Набережной;
14 мая теплотрасса № 21 от ТЭЦ-3 до завода «Амурметалл» c прилегающими объектами;
14 — 15 мая теплотрасса № 22 от ТЭЦ-3 в Привокзальные микрорайоны города с прилегающими объектами промышленности и жилмассивом, ограниченном улицами Ленина — Магистральное шоссе, Севастопольская — Пирогова;
14 мая теплотрасса п. Энергетик от ТЭЦ-3 до жилых домов пос. Берлин и пос. Дружба;
14 мая теплотрасса № 24 от ТЭЦ-3 до жилых домов по ул. Байкальской;
18 — 19 мая теплотрассы № 9, 3 от ТЭЦ-2 до ул. Володарского — на жилмассиве, ограниченном улицами Кирова — Интернациональный, Комсомольская — Ленина, а также пос. Молодежном;
20 — 22 мая теплотрассы № 8, 17 от ТЭЦ-2 до ул. Гамарника — на жилмассиве, ограниченном улицами Дзержинского — Вокзальная, Первостроителей — Гагарина и Дикопольцева, а также в Ленинский округ до микрорайона «Парус»;
25 — 26 мая теплотрасса № 4 от ТЭЦ-1 до завода подъемно-транспортного оборудования и железнодорожной больницы — на жилмассиве, ограниченном улицами Вокзальная — Парижской Коммуны, Сидоренко — Пирогова;
25 — 26 мая теплотрасса № 11 от ТЭЦ-1 до птицефабрики «Комсомольская» с прилегающими к ней объектами, а также в I и II микрорайоны II Привокзального района, ограниченные улицами Юбилейная — Магистральное шоссе, Дикопольцева — Хладокомбинат, Дикопольцева — Пирогова;
25 — 26 мая теплотрасса № 12 от ТЭЦ-1 до ЖБИ № 4 с прилегающими объектами стройиндустрии, а также пос. Амурсталь;
27 — 29 мая теплотрассы № 18, 19 Ленинского округа от ВК «Дземги» до Комшоссе;
27 мая технологическая теплотрасса № 23 от ТЭЦ-3 до водогрейной котельной «Дземги».
Проверка теплосетей в Амурске запланирована с 18 по 21 мая. Работы пройдут на следующих объектах:
Теплотрассы № 15 от АТЭЦ-1 до Амурского хлебозавода; 4-му, 5-ому, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му микрорайонам (пр. Строителей, пр. Октябрьский, пр. Победы — полностью, пр. Мира № 40А, 42, 42А, 44А, 46Б, 46 В, 48, 50, 52Б, 56, Стоматологическая поликлиника; пр. Комсомольский, четная сторона — дома № 6 — 12, нечетная сторона — дома № 11 — 85).
Теплотрассы № 16 от АТЭЦ-1 по территории ОАО «Амурскбумпром», зоне отчуждения ОАО «Амурскбумпром», по пр. Мира от ТЦ «Линкор» до набережной реки Амур, по ул. Пионерской, ул. Лесной, пр. Комсомольскому, ул. Амурской.
— О наличии горячего водоснабжения в период проведения испытаний, об обнаруженных порывах или течах просим сообщать в диспетчерскую службу Комсомольских тепловых сетей по телефонам: 23−32−20, 23−32−45. В случае непредвиденных ситуаций жители Амурска могут обратиться в диспетчерскую службу СП «КТС» по телефонам: 2−16−01, 2−63−77, — проинформировали в АО «ДГК».