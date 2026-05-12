«Не дам себя в обиду»: Кросс обвинила медиаперсону в заказе хейта в ее адрес

Блогер и телеведущая Карина Кросс, вышедшая недавно замуж за хоккеиста Марка Рудаковского, столкнулась с волной критики в Сети в свой адрес. Накануне она заявила, что весь хейт является заказом одного человека.
Кросс опубликовала видео в соцсетях, где рассказывает о сайтах и ботах в мессенджере Telegram, в которых любой человек может заказать комментарии на любые темы, чтобы разместить их под разными постами. Она назвала неожиданностью то, что ее брак со спортсменом и возрастная разница станут предметами для такого бурного обсуждения.
Блогер сообщила, что хейт в ее адрес заказала и оплатила одна медийная персона. Она подчеркнула, что не даст себя в обиду и собирается «посыпать» медиаобраз этого человека. По ее словам, у нее есть компромат на него.
— Вы знаете, что я никогда не нападаю и не люблю ругаться, но в обиду себя никому не дам! Восстановим справедливость? — написала Кросс под постом.
19 апреля сообщалось, что Карина Кросс обвенчалась с Марком Рудаковским. Церемония проходила без пышного торжества, а на мероприятии присутствовали только близкие пары.