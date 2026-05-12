В Хабаровском крае юг прогреется до +26, на севере осадки

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 12 мая в Хабаровском крае не ожидается опасных метеоявлений.
В Хабаровске прогнозируется погода без существенных осадков, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Температура ночью составит от +8 градусов до +10 градусов, днём — от +22 градусов до +24 градусов. Ветер западный и южный, 5−12 м/с. В южных районах края осадков также не предвидится. Ночью температура опустится до +7…+11 градусов, днём поднимется до +18…+26 градусов. Ветер юго западный и юго восточный, 4−10 м/с.
В центральных районах края существенных осадков не ожидается. Ночная температура — от −4 градусов до +8 градусов, дневная — от +12 градусов до +23 градусов. Ветер разных направлений, 5−14 м/с.
Северные районы края столкнутся с небольшими осадками, преимущественно мокрым снегом. Ночью температура составит −5…+2 градуса, днём — +1…+11 градусов. Ветер различных направлений, 5−14 м/с.
