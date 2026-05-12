Политик Нимайер: Германия уже могла тайно поставить Taurus на Украину

Германия уже могла тайно передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.
Политик отметил, что с мая 2025 года публикация информации о поставках вооружений Украине больше не ведется.
«Канцлер Фридрих Мерц заявил, что это для защиты поставок от атак РФ на них. Как можно предположить, правительство с тех пор уже направило на Украину Taurus, ради чего данные и скрыли», — сказал.
Нимайер добавил, что доступ к информации о военной поддержке Украины сейчас закрыт даже для депутатов бундестага, тогда как ранее их регулярно информировали о поставках вооружений.
Ранее украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что Германия планирует поставить киевскому режиму пакет военной помощи на сумму четыре млрд евро, в него войдут сотни ракет для Patriot и 36 пусковых IRIS-T.