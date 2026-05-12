Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что паника из-за хантавируса преувеличена. Однако, по его словам, ее могут использовать для оправдания энергетических локдаунов в Британии и ЕС.
«Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но может быть использована в качестве оправдания энергетических локдаунов Великобритании и Евросоюза», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Как добавил Дмитриев, штамм хантавируса, выявленный на круизном лайнере MV Hondius, почти полностью совпадает с возбудителем вспышки 2018 года. Помимо этого, инфекция не демонстрирует повышенной заразности.
Напомним, на нидерландском круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Позднее ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал быть осторожным с хантавирусом, подчеркнув, что вируса боятся «только трусы».