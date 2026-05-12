Учёные смогли уничтожить COVID-19 и грипп звуковыми волнами в лаборатории

Исследователи из Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что звуковые волны, которые уже используются в медицинской диагностике, могут применяться в борьбе с вирусами, пишет Scientific Reports.
Журнал опубликовал результаты исследования. По словам учёных, ультразвуковые импульсы могут разрушать вирусы гриппа A (H1N1) и SARS-CoV-2, вызывающие COVID-19. Они уточнили, что об этом свидетельствуют результаты лабораторных экспериментов.
«Микроскопические вибрации, вызываемые ультразвуковыми волнами, способны разорвать мембраны, окружающие вирусные частицы, делая вирусы неактивными», — говорится в сообщении.
Специалисты считают, что звуковые волны могут стать альтернативой противовирусным препаратам и химическим дезинфектантам. Учёные уточнили, что по их данным, звуковые волны воздействуют на оболочечные вирусы, внешняя мембрана которых уязвимая для атаки.
«Это похоже на борьбу с вирусом криком. В этом исследовании мы доказали, что энергия звуковых волн вызывает морфологические изменения в вирусных частицах до тех пор, пока они не взрываются — явление, сравнимое с тем, что происходит с попкорном», — заявил физик Одемир Мартинес Бруно из Университета Сан-Паулу.
В публикации научного издания сказано, что были получены доказательства разрушения вирусных оболочек. В результате способность SARS-CoV-2 инфицировать клетки-хозяева резко снизилась.
«Этот подход основан на акустическом резонансе, причём важны как частота ультразвука, так и форма вирусных частиц. Лабораторные эксперименты проводились на ультразвуковых аппаратах, применяемых в больницах; вирусы подвергались воздействию ультразвуковых частот в диапазоне от трёх до 20 МГц», — рассказали специалисты.
Бразильские учёные отметили, что накопление энергии внутри частицы вызывает изменения в структуре вирусной оболочки до её разрыва.
«Ультразвук уже используется для стерилизации стоматологического и хирургического оборудования, но работает он за счёт другого физического явления — кавитации, которая разрушает биологический материал», — сказал Бруно.
