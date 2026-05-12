В России началась четырёхдневная рабочая неделя

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя. Она пройдет с 12 по 15 мая включительно. Об этом РИА Новости напомнил правовед Петр Петкилев.
Как уточнил эксперт, поскольку День Победы в этом году выпал на субботу, выходной с праздничной даты был перенесен на понедельник, 11 мая.
Кроме этого, в июне 2026 года у россиян также будет сокращенная рабочая неделя. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. Помимо этого, пятница, 11 июня, станет укороченным рабочим днем в связи с тем, что он наступает сразу перед празднованием Дня России.
