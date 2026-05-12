Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев связан с планированием террористических актов против России. Об этом сообщает L"Antidiplomatico.
«По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России», — говорится в материале.
Издание отмечает, что ни Украина, ни страны Европы не заинтересованы в скором завершении конфликта и способствуют дальнейшей эскалации. Политики ЕС, включая Писториуса, являются участниками боевых действий.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германия уже могла тайно поставить Taurus на Украину. По его словам, доступ к информации о поддержке Киева сейчас закрыт даже для депутатов бундестага.
Как сообщал KP.RU, поставки оружия Украине не приближают завершение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что подобные действия лишь откладывают урегулирование.