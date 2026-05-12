Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: Российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет-разведчик ВСУ Saab 340

Российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Украине. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Украине. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

— Швеция поставляла Украине всего два таких самолета. Официального подтверждения потери одного из них пока не поступало, — говорится в публикации.

Тем не менее, авторы поста, ссылаясь на греческие СМИ, написали, что переданный украинским войскам шведский самолет был сбит над восточной частью Украины с применением дальнобойной ракеты класса «воздух — воздух» Р-37М.

8 мая глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна намерена передать Украине все оставшиеся 53 истребителя F-16. По его словам, поставки истребителей растянутся до 2029 года. Первые семь F-16 Киев должен получить в этом году, но четыре из них будут использоваться для подготовки пилотов и не предназначены для боевых полетов.

Российские истребитель Су-57 и будущий стратегический бомбардировщик — перспективный авиационный комплекс дальней авиации — находятся на грани исчезновения, сообщил в апреле автор американского военно-аналитического журнала 19FortyFive Рубен Джонсон.