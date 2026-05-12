Российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Украине. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
— Швеция поставляла Украине всего два таких самолета. Официального подтверждения потери одного из них пока не поступало, — говорится в публикации.
Тем не менее, авторы поста, ссылаясь на греческие СМИ, написали, что переданный украинским войскам шведский самолет был сбит над восточной частью Украины с применением дальнобойной ракеты класса «воздух — воздух» Р-37М.
8 мая глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна намерена передать Украине все оставшиеся 53 истребителя F-16. По его словам, поставки истребителей растянутся до 2029 года. Первые семь F-16 Киев должен получить в этом году, но четыре из них будут использоваться для подготовки пилотов и не предназначены для боевых полетов.
Российские истребитель Су-57 и будущий стратегический бомбардировщик — перспективный авиационный комплекс дальней авиации — находятся на грани исчезновения, сообщил в апреле автор американского военно-аналитического журнала 19FortyFive Рубен Джонсон.