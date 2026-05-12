«РВ»: Российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет-разведчик ВСУ Saab 340

8 мая глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна намерена передать Украине все оставшиеся 53 истребителя F-16. По его словам, поставки истребителей растянутся до 2029 года. Первые семь F-16 Киев должен получить в этом году, но четыре из них будут использоваться для подготовки пилотов и не предназначены для боевых полетов.