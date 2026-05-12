Заменить фонари на Муравьева-Амурского попросили хабаровчане

Вопрос освещения улицы Муравьева-Амурского в Хабаровске беспокоит горожан: желтые фонари светят тускло, из-за этого могут возникать аварийные ситуации на дороге. Во время встречи с мэром Сергеем Кравчуком хабаровчане спросили: возможна ли замена желтых фонарей на более яркие белые. Также были затронуты планы по оборудованию 3D-подсветкой пешеходных переходов в этом году. «На улице Муравьева-Амурского расположено 76 опор освещения. На каждой опоре установлено по 5 светильников типа “Лотос” общим количеством 380 штук. Ориентировочная стоимость работ по замене существующих светильников на светодиодные, составляет 18 млн рублей. Учитывая высокую стоимость, работы будут выполняться поэтапно, что касается оборудования пешеходных переходов, на текущий год запланированы работы по оснащению их гобо-проекторами, проецирующими дорожную разметку на проезжую часть по переулку Студенческому, улице Дикопольцева и в микрорайоне Березовка», — прокомментировал мэр. Также жителей волновало обновление трамвайных путей и остановок в районе Амурского бульвара, состояние старого граффити на улице Пушкина, 2, ремонт трасс коммунальными службами в районе улицы Льва Толстого, 8.