Прокуратура ЕАО защитила права родственников участника СВО

Прокуратура города Биробиджана Еврейской автономной области проверила соблюдение прав родственников погибшего участника специальной военной операции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Установлено, что в июне 2025 года 46 летний местный житель за несколько дней до отправки в зону СВО в ускоренном порядке зарегистрировал брак с 36 летней жительницей области. Материалы прокурорской проверки подтвердили, что брак носил фиктивный характер. Мужчина не ставил в известность своих родственников, совместного хозяйства с супругой не вёл. Женщина намерения создавать семью не имела.
Результаты проверки стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования. Цель принятых мер — обеспечить защиту законных прав близких родственников погибшего военнослужащего.
