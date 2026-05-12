Прокуратура ЕАО защитила права родственников участника СВО

Установлено, что в июне 2025 года 46 летний местный житель за несколько дней до отправки в зону СВО в ускоренном порядке зарегистрировал брак с 36 летней жительницей области. Материалы прокурорской проверки подтвердили, что брак носил фиктивный характер. Мужчина не ставил в известность своих родственников, совместного хозяйства с супругой не вёл. Женщина намерения создавать семью не имела.