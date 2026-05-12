Странам Европы необходимо скорректировать подход к России, чтобы стимулировать ее к переговорам. Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Стенергард в интервью Euronews.
Дипломат отметила, что диалог с Москвой рано или поздно станет неизбежным. Однако выводы из этого разумного предположения сделала странные.
«Поскольку Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», — сказала глава МИД Швеции.
Стенергард добавила, что такой подход предполагает дальнейшее усиление поддержки Украины и ужесточение давления на Россию через расширение санкционных мер.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Он подчеркнул, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой.
Как сообщал KP.RU, Россия успешно справляется с действующими санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказать давление на Москву принесут ущерб самим инициаторам.