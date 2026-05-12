Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Швеции предложили заинтересовать Россию переговорами путем санкций

Стенергард заявила о неизбежности переговоров с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Странам Европы необходимо скорректировать подход к России, чтобы стимулировать ее к переговорам. Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Стенергард в интервью Euronews.

Дипломат отметила, что диалог с Москвой рано или поздно станет неизбежным. Однако выводы из этого разумного предположения сделала странные.

«Поскольку Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», — сказала глава МИД Швеции.

Стенергард добавила, что такой подход предполагает дальнейшее усиление поддержки Украины и ужесточение давления на Россию через расширение санкционных мер.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Он подчеркнул, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой.

Как сообщал KP.RU, Россия успешно справляется с действующими санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказать давление на Москву принесут ущерб самим инициаторам.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше