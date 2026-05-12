WP: Европа лишила Украину критически важных вооружений

Некоторые страны Европы отказались поставлять Киеву критически важные вооружения, речь идёт о ракетах для ЗРК Patriot, сообщает The Washington Post.
Издание из Соединённых Штатов ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, это связано с конфликтом в Иране.
В материале сказано, что эти страны боятся подрыва своей обороноспособности.
«У Украины, по словам официальных лиц, практически полностью закончились перехватчики PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3). В остатке только несколько ракет, “распределённых по стране в рамках квот”», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что администрация президента США Дональда Трампа настаивала, чтобы ряд стран ЕС направил Украине собственные запасы ракет Patriot.
Европейские страны, поддерживающие Киев, поставляют ему оружие в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), приобретая вооружение у Соединённых Штатов.
По информации газеты, ряд стран Европы «начинает испытывать к программе PURL большой скептицизм». Кроме того, некоторые страны не решаются выделять на неё средства.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По данным The Wall Street Journal, военные Соединённых Штатов изучают возможность создания новых ракет-перехватчиков, использование которых было бы в несколько раз дешевле, чем применение зенитных комплексов Patriot.