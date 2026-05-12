Украинский президент Владимир Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», он был полон энергии. Об этом в понедельник, 11 мая, рассказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у главы Украины.
— Он уходил на 15 минут в ванную. И меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Он выходил энергичным, полным действия, — заявила она в беседе с американским журналистом Такеру Карлсону, рассказывая о процессе подготовки к интервью украинского лидера.
При этом Мендель добавила, что никогда не видела, как Зеленский употребляет наркотики.
— Я встречалась со многими людьми, которые говорили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах, — рассказала она.
Также Мендель сообщила, что Зеленский смотрит свысока на женщин, включая свою супругу Елену.
По ее словам, украинский лидер говорил, что ему нужна такая же пропаганда, как у Йозефа Геббельса. Вся медиа-команда главы Украины была шокирована этими словами, отметила она.