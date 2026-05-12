В Нидерландах 12 медработников допустили нарушения в работе с хантавирусом

Вечером 11 мая лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.