81 пирамидальный тополь высажен в Починковском округе

81 пирамидальный тополь — по числу лет со Дня Победы — был высажен на территории Починковского округа в рамках акции «Сад памяти» (0+). Об этом сообщается в канале Минлесхоза Нижегородской области в мессенджере MAX.
В Воскресенском округе в рамках той же акции высадили более 20 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 5,6 га.
Еще один масштабный вклад в общее дело внесен в Ковернинском округе, где было высажено 16 тысяч сеянцев сосны обыкновенной — дерева, которое является символом здоровья и долголетия леса.
В Шатковском округе в посадке приняли участие ребята из школьного лесничества «Росток». По пути домой ребята заехали к роднику «Кипячий ключ» — местной достопримечательности с прозрачной ледяной водой, которую местные называют «живой».
Ранее врачи Воротынской ЦРБ приняли участие в акции «Сад памяти».