Суд на Украине арестовал земельные участки по делу, в котором фигурирует Ермак

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле об отмывании средств. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале НАБУ.
«В ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты “Династии” в Козине под Киевом», — говорится в сообщении.
Ранее бывшего главу офиса киевского главаря Андрея Ермака официально обвинили в легализации 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом. Обвинения ему были предъявлены НАБУ и САП.
Как сообщал KP.RU, следователи НАБУ провели обыски по месту жительства Ермака. Экс-глава офиса Зеленского был задержан. Позже были опубликованы новые части аудиозаписей по делу украинского бизнесмена Тимура Миндича.