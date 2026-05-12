Подросток разбился на мотоцикле в Хабаровском крае

11 мая 2026 года в посёлке Ванино несовершеннолетний водитель мотоцикла попал в дорожно транспортное происшествие.

Источник: Комсомольская правда

11 мая 2026 года в 15:40 в посёлке Ванино несовершеннолетний водитель мотоцикла «Кавасаки» попал в дорожно транспортное происшествие. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Ванинского района, подросток не справился с управлением на грунтовой дороге вдоль линии электропередач в районе пересечения с улицей Мартовская, съехал с трассы и упал с транспортного средства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Ванинской районной больницы.

Госавтоинспекция Ванинского района напоминает, что управлять мотоциклами разрешено только лицам старше 18 лет при наличии водительского удостоверения соответствующей категории, полученного после обучения и сдачи экзамена.

Родители несут административную ответственность за нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними детьми в соответствии со статьёй 5.35 КоАП РФ.

